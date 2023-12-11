Körfez'de tinerin alev alması sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işyerinde çalışan Ömer Girgin, sobayı yakmak için döktüğü tinerin alev alması sonucu ağır yaralandı. 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Girgin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde çalıştığı işyerinde sobayı yakmak için döktüğü tinerin alev alması sonucu ağır yaralanan Ömer Girgin (15), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 30 Kasım günü Fatih Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. Bir işyerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin'in sobayı yakmak için döktüğü tiner alev aldı. Tinerin alev almasıyla birlikte vücudunda yanıklar oluşarak ağır yaralanan Ömer Girgin, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Girgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girgin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi.