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Dükkan önünde mama kutusu hırsızlığı kamerada

Dükkan önünde mama kutusu hırsızlığı kamerada
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir petshop önündeki mama kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir petshop önünde içinde mama olan kutunun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 95 Evler mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, petshop önündeki mama kutusunu alarak uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi M.T., mama kutusunun yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen M.T., kutunun bir kişi tarafından çalındığını fark etti. M.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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