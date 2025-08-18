Körfez'de Park Halindeki Kamyonet Dereye Düştü, Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket ederek dereye düşen kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniyalı Mahallesi Ömer Topuz Sokak'ta 41 AON 760 plakalı park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Ağadere'ye düştü.

Düşmenin ardından kamyonet alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.