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Körfez'de Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kask takan sürücünün hayatı kurtuldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Ö. yönetimindeki 06 BPJ 721 plakalı otomobil ile Emre D.'nin kullandığı 41 AUU 919 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen Emre D., yaralandı. Başındaki kask sayesinde ölümden döndüğü belirtilen motosiklet sürücüsü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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