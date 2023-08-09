Körfez'de iş makinesine arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü İsmail Yuca, ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, D-100 kara yolu Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yuca'nın kullandığı 41 FA 548 plakalı otomobil, önünde seyreden Bekir Ersoy yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü İsmail Yuca, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, sıkıştığı yerden çıkardığı ağır yaralı sürücü Yuca, sağlık ekibi tarafından götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.