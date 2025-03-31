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Körfez'de Gökkuşağı Şöleni

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Kocaeli'de yağmur sonrasında meydana gelen gökkuşağı, İzmit Körfezi'nde seyreden gemilerle birlikte görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, bu doğal olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Körfez'de gökkuşağı şöleni

KOCAELİ - Kocaeli'de yağmurun ardından gökkuşağı belirdi. Körfez'de seyreden gemilerle birlikte ortaya çıkan manzara, görsel bir şölen sundu.

Kentte etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Özellikle İzmit Körfezi üzerinde net şekilde görülen gökkuşağı, denizde seyreden gemilerle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Körfez manzarasıyla bütünleşen bu doğa olayı, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla gökkuşağını kaydetti.

Körfez'de Gökkuşağı Şöleni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - Güncel
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