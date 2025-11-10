Haberler

Körfez'de Apartmanda Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan mutfak yangınında, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen Ö.A. isimli kadın, hastaneye kaldırıldı. Evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında çıktı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ve kendisini güçlükle dışarıya atan Ö.A., dumandan etkilendi. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından yapılan Ö.A., ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan evin mutfağında çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Uzman itfaiye erleri, evde hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
