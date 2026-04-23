Kore Savaşı'nda Ölen 12 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Toprağa Verildi
SHENYANG, 23 Nisan 2026 (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Çin Halkı Gönüllüleri şehitleri mezarlığında düzenlenen törende Çin Halkı Gönüllüleri askerlerine ait naaşların bulunduğu tabutlara eşlik eden şeref kıtası, 13 Eylül 2025.
ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 12 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı perşembe günü Shenyang'da toprağa verildi.
Askerlerin naaşları çarşamba günü Güney Kore'den Çin'e getirilmişti. (Fotoğraf: Han He/Xinhua)
