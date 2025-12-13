Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu satışı yapılan 10 metruk bina yıkıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan 10 metruk bina daha yıkılarak toplam yıkılan bina sayısı 70'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, pilot bölge olarak belirlenen Hıdırağa Mahallesi'nde devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olaylarıyla sıkça anılan ve 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 metruk bina iş makineleri ile yıkıldı. Böylece toplam yıkılan bina sayısı 70'e ulaştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında mahallede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen metruk binalar yıkılıyor. Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 10 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahallede son 11 ayda 70 binanın yıkımı gerçekleştirildi, bu ay sonuna kadar yıkılan bina sayısının 100'e ulaşacağı belirtildi. Diğer yandan bir evin yıkımı sırasında duvar dibinde yerde bulunan Türk bayrağını gören polis memuru, bayrağı aldı ve temizleyerek ekip aracına götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
title