Haberler

Kore Gazisi Yaşar Azap, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Yaşar Azap, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Azap'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahlat ilçesindeki Ergezen Camisine getirildi.

Burada düzenlenen törende cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından Kalender Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği yapıldı

Yeni mobil uygulama geliyor, ismi de bir hayli ilginç
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.