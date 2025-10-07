Kore Gazisi Yaşar Azap, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Azap'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahlat ilçesindeki Ergezen Camisine getirildi.
Burada düzenlenen törende cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından Kalender Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel