Afyonkarahisar'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Kızgın için düzenlenen cenaze töreni, ailesi, yakınları ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Kızgın'ın cenazesi toprağa verildi.
Koçbeyli köyünde vefat eden Kore gazisi Kızgın için cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Kızgın'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Törene; gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya, Çay Kaymakam Vekili Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel