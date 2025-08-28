Kore Gazisi Osman Yücel 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kore Gazisi Osman Yücel 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Kore gazisi Osman Yücel, evinde hayatını kaybetti. Cenazesi, köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Yücel, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 94 yaşındaki Yücel, evinde hayatını kaybetti.

Yücel'in cenazesi, ikamet ettiği Dikboğaz köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.