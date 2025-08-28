Kore Gazisi Osman Yücel 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Kore gazisi Osman Yücel, evinde hayatını kaybetti. Cenazesi, köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Yücel, 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir kanser tedavisi gören 94 yaşındaki Yücel, evinde hayatını kaybetti.
Yücel'in cenazesi, ikamet ettiği Dikboğaz köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
