Kore Gazisi Mustafa Adıgüzel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore gazisi Mustafa Adıgüzel'in cenazesi memleketi Edirne'de defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu 94 yaşında hastanede yaşamını yitiren Adıgüzel için cenaze töreni düzenlendi.

Adıgüzel'in naaşı Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyü camisine askeri törenle Türk bayrağına olarak getirildi.

Buradaki ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Adıgüzel'in naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Adıgüzel'in ailesi, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.