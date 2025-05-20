Koray Kasap'tan New Jersey'de Türk Kültürü Temalı 3 Boyutlu Sergi

NEW Türkiye'nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından Koray Kasap, ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk kültürüne ait objelerin de yer aldığı 3 boyutlu resim sergisi açtı.

Türkiye'de, 1990'lı yıllarda çoğu sanatçının albüm kapağı fotoğraflarında imzası bulunan Kasap'ın Morristown'daki bir açık hava sanat galerisinde açtığı karma sergi, Türk ve Amerikalı sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık mezunu olan Kasap, sergi açılışında yaptığı konuşmada, eğitim sürecinde ressam Devrim Erbil'den iki sene resim dersi aldığını hatırlatarak, "Artık resme yönelme vaktimin geldiğini hissettim." dedi.

"Fotoğraf sanatı artık çok fazla göç aldı ve her görüntünün fotoğraf olduğu zannedilmeye başlandı." diyen sanatçı, bundan sonra fotoğrafa bir süre ara vererek resim çizmeye daha da yoğunlaşmak istediğini belirtti.

Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resim yapmak bana önce Allah'ın bir lütfu sonra da babama borçlu olduğum bir yetenek. Onun için altına imza atmak istemedim. Bu alanda üretim yapmayı ödemem gereken bir zekat borcu gibi görüyorum. 2015'te New York'un Brooklyn kentinde bir fotoğraf sergisi açmıştım. Şimdi New York Belediye Başkanı olan Erick Adams serginin açılışını yapmıştı. Resim ile ilgili ilk defa sergi açıyorum ama gördüğüm ilgi beni çok memnun etti."

"Filistin için çok bir şey yapamadık"

Resim çalıştığı tuvallerin üzerine, günlük hayatta kullanılan bir çok maddeyi ekleyerek eserlerini 3 boyutlu hale getirmeyi tercih eden Koray Kasap'ın karma sergisindeki konu çeşitliliği de dikkati çekti.

Kasap'ın sergisinde, "Nefsini Terbiye Eden Derviş", "Ayasofya" ve "Filistinli Anne" gibi çalışmaları en çok ilgi gören eserleri arasında yer aldı.

Filistinli bir anneyi kefiyesi altına korumaya çalıştığı iki çocuğuyla resmeden Kasap, "Biz Filistin için bir şey yapamadık. İçimiz acıdı. Bizi yaralayan bir şey, dünyanın çoğu da görmezlikten geldi. Ben en azından seçkimde Filistin için de bir çizim olsun istedim." dedi.

Kasap, dünyaca tanınmış mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın Türkiye'den arayıp Filistin konulu eseri için tebrik ettiğini ve bu tabloyu kendisine ayırması ricasında bulunduğunu söyledi. Kasap, kendisinin de bu tablonun gelirini Filistinli çocuklar için bağışlayacağını ifade etti.

Eserlerinin çoğunu çizerken malzeme olarak hazır boya yerine odun kömürü ve kahve kullandığını belirten Türk sanatçı, bu şekilde tuvalde daha transparan ve organik bir yüzey oluşturabildiğine değindi.

Kasab'ın karma seçkisinde, efsanevi boksör Muhammed Ali'den esinlenerek yaptığı "Boxer" adlı çalışmasının yanı sıra insanlık tarihinde ayrı bir yeri olduğuna inandığı birçok at figürünün yer aldığı eserler de bulunuyor.