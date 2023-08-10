Kopya Çekme Düzenekli Ehliyet Sınavı Skandalı Kars'ta Ortaya Çıktı

KARS'ta ehliyet sınavındaki 2 kişi ile onlara dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgiye ulaşıp, çalışma başlattı. Ekipler söz konusu okulda sınava giren S.C. (55) ve F.D. (27) ile onlara dışarıdan kopya veren İ.K.'yi (33) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık ve mikrofon ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 9 kulaklık, 5 kamera, 5 mikrofon ve 15 bin 335 TL, suçtan elde edilen gelir ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.