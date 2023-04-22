Köprüde devrilen yakıt tankeri alev aldı: 1 ölü

? ABD'nin Connecticut eyaletinde bir yakıt tankeri dün Gold Star Köprüsü üzerinde kaza yaparak devrildi. Kazanın etkisiyle etrafa yayılan yakıt alev alarak büyük bir yangına sebep oldu. Yetkililer, tanker şoförünün öldüğünü, birkaç kişinin yaralandığını belirtti.

Connecticut Valisi Ned Lamont dün olayla ilgili basın toplantısı yapıp sabah saatlerinde bir binek aracının, Gold Star Köprüsü üzerinde lastiğinin patladığı ve yakıt tankerine çarptığı, tankerin ise çarpmanın etkisiyle devrilerek litrelerce yakıtın köprüye yayıldığını belirtti. Kazanın etkisiyle alev alan tankerin yangına sebep olduğunu ifade eden Vali Lamont, tanker şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini ve çevrede bulunan birkaç kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Vali Lamont, patlama sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın köprünün yapısal analizini yaptığını ve çevre ekibinin ise köprüden nehre dökülen yakıtı kontrol altına almaya çalıştığını belirtti. Yetkililer, köprünün altında bulunan bazı binaların da alev aldığını ayrıca vurguladı.