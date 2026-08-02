Haberler

Köprü üzerindeki yayaya çarpan otomobilin kaçan sürücüsü yakalandı

Köprü üzerindeki yayaya çarpan otomobilin kaçan sürücüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde köprü üzerinde yürürken otomobilin çarptığı A.Y. yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde köprü üzerinde yürürken otomobilin çarptığı A.Y. yaralandı. Olay sonrası aracını bırakıp yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Ö.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırçırçeşme Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 43 HN 684 plakalı otomobil, Kerem Sokak girişindeki köprü üzerinde yürüyen A.Y.'ye çarptı. Savrularak yola düşen A.Y. yaralanırken, otomobilini bırakan Ö.G. yaya olarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82 oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü