Köprü üzerindeki yayaya çarpan otomobilin kaçan sürücüsü yakalandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde köprü üzerinde yürürken otomobilin çarptığı A.Y. yaralandı. Olay sonrası aracını bırakıp yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Ö.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırçırçeşme Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 43 HN 684 plakalı otomobil, Kerem Sokak girişindeki köprü üzerinde yürüyen A.Y.'ye çarptı. Savrularak yola düşen A.Y. yaralanırken, otomobilini bırakan Ö.G. yaya olarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı