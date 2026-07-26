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Köprü altında beton duvara çarpan otomobilde ölen sürücü İstanbul'da, anneanne ve dedesi Bursa'da toprağa verilecek

Köprü altında beton duvara çarpan otomobilde ölen sürücü İstanbul'da, anneanne ve dedesi Bursa'da toprağa verilecek
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BURSA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü altındaki beton duvara çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Begüm Şevval Usta (26) İstanbul’da, dedesi Nurettin Acar (73) ve anneannesi Müzeyyen Acar’ın (74) cenazeleri ise bugün...

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü altındaki beton duvara çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Begüm Şevval Usta (26) İstanbul'da, dedesi Nurettin Acar (73) ve anneannesi Müzeyyen Acar'ın (74) cenazeleri ise bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Karacabey ilçesinde Seyranköy Köprüsü altında meydana geldi. Mustafakemalpaşa'dan Bursa'ya seyir halindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsü Begüm Şevval Usta'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacabey ilçesinde Seyranköy Köprüsü'nün altındaki beton duvara çarptı. Sürücü Usta ile birlikte otomobilde bulunan dedesi Nurettin Acar ve anneannesi Müzeyyen Acar yaşamlarını yitirdi, Filiz Acar Usta (51) ile Şeyda A. (12) da yaralandı.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, kalbi duran Şeyda A.'ya o sırada yoldan geçerken kazayı görüp duran doktor müdahale etti. Doktorun sedyedeki çocuğa kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı. Müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KIZINI, ANNESİNİ VE BABASINI KAYBETTİ

Hastanedeki tedavisi süren Filiz Acar Usta'nın hayatını kaybeden sürücünün annesi, Nurettin-Müzeyyen Acar çiftinin ise kızları olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Şeyda A.'nın da çiftin torunu olduğu belirtildi.

Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazelerden Begüm Şevval Usta'nın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Nurettin-Müzeyyen Acar çifti ise bugün ikindi vakti Mustafakemalpaşa ilçesindeki Hamidiyeköyü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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