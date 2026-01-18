Albüm: ABD'nin Grönland'ı Ele Geçirme Tehdidi Kopenhag'da Protesto Edildi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da göstericiler, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeyi ima eden eylem ve açıklamalarını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.
KOPENHAG, 18 Ocak (Xinhua) -- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da göstericiler ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeyi ima eden eylem ve açıklamalarını protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel