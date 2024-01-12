Köpekten korkan kedi direkte mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde köpeğin kovaladığı kedi, korkarak bir direğin üzerine çıktı ve mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı oldu. Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kendisini kovalayan köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Akçatarla Mahallesi Çadır Kent yolu üzerinde köpeğin kovaladığı Kedi, korkarak yol kenarındaki bir direğin üzerine çıktı. Köpeğin gitmesini bekleyen kedi direkten inemeyince, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle kediyi kurtardı. Mahalle sakinleri, kediyi kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.