Köpekten Kaçan Kedi Yavrusuna İtfaiye Kurtarma Operasyonu

Köpekten Kaçan Kedi Yavrusuna İtfaiye Kurtarma Operasyonu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir köpekten kaçan kedi yavrusu, mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgede polis ve itfaiye ekipleri görev aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusu, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde karşılaştığı köpekten kaçan kedi yavrusu, refüjdeki çam ağacına tırmandı.

Ağaçta mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek için caddede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Vinç yardımıyla ağaca çıkan itfaiye ekipleri, daldan dala atlayan kedi yavrusunu 1 saatlik çalışmayla yakaladı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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