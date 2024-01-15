Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kız Çocuğu Kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi'nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel