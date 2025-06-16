Köpekleri Öldüren Doktora 17,5 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

ANKARA'da sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman (28) hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Muhammet Mustafa Duman'ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart 2025'te, 5'ini ise 26 Nisan 2025'te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi. Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi.

Ayrıca, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre şüphelinin köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de 'müstehcenlik' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Duman hakkında, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.