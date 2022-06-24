Köpek şovunun galibi "Trumpet" Empire State binasına çıktı
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen 146. Westminster Kennel Club Köpek Şovunda Best in Show kategorisini kazanan Trumpet isimli tazı cinsi köpek, Empire State binasına çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen 146. Westminster Kennel Club Köpek Şovunda Best in Show kategorisini kazanan Trumpet isimli tazı cinsi köpek, Empire State binasına çıktı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel