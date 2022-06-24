Köpek şovunun galibi "Trumpet" Empire State binasına çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpek şovunun galibi "Trumpet" Empire State binasına çıktı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 146. Westminster Kennel Club Köpek Şovunda Best in Show kategorisini kazanan Trumpet isimli tazı cinsi köpek, Empire State binasına çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 146. Westminster Kennel Club Köpek Şovunda Best in Show kategorisini kazanan Trumpet isimli tazı cinsi köpek, Empire State binasına çıktı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Empire State New York Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title