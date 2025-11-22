Köpek Saldırısını Önlemeye Çalışan Muhtar Başka Bir Muhtarı Yaraladı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancayla ateş eden köy muhtarı, kazara başka bir muhtarı yaraladı. Olay, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı muhtar ile sonuçlandı.
Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.
Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel