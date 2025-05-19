Köpek Saldırısından Kurtarılan Yavru Karaca Tedavi Altında
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı yavru karacayı kurtararak durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ilk tedavinin ardından yavru karaca, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na sevk edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Hanağzı Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı yavru bir karacayı yaralı olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Veterinerde ilk tedavisi yapılan yavru karaca, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel