Köpek saldırısından kaçınmak için birinci kural: Kesinlikle göz teması kurmayın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, köpek eğitim merkezinde çalışan köpek eğitmeni Semih Soydemir, olası köpek saldırısında soğukkanlılığın çok önemli olduğunu belirterek, "Köpekle kesinlikle göz teması kurulmamalı. Göz teması kurmak, meydan okumak demektir" dedi

Köpek eğitmeni Semih Soydemir, son dönemde farklı illerde meydana gelen köpek saldırıları üzerinden, olası saldırı anında yapılması gerekenleri anlattı. Köpekle karşılaşıldığında soğukkanlı olmanın çok önemli olduğunu belirten Soydemir, göz teması kurulmasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi. Köpeklerin, göz teması kurulmasını meydan okuma olarak algıladığını açıklayan Soydemir, göz teması kurmaktan kaçınılması halinde yüksek ihtimalle köpeğin uzaklaşacağını belirtti.

Ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Soydemir, "Göz teması kurulmamalı. Bir cisim veya obje ile üzerine gidilmemeli. Aslında en önemlisi göz teması. Bu bir köpek için 'Sana meydan okuyorum' demektir. Tanımadığınız bir köpeğe meydan okumak göz teması ile başlıyor. Göz temasından kaçınılırsa çok yüksek ihtimalle köpek uzaklaşmaya başlayacaktır. Bir cisim atmamak gerekiyor. Ben bazen görüyorum. Taş atıyorlar veya sopayla yaklaşıyorlar. Köpek bunu tehdit olarak aldığı için bu zaten tehlike arz eden bir durum oluyor. En önemlisi de onların bölgelerine girmemeliyiz. Onlar kendilerine bir alan yaratıyorlar ve burada birkaç köpek oluyorlar. Onların yanından sakince, hiç temas kurmadan gitmeliyiz" diye konuştu.