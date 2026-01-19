Nevşehir'de arazide köpek dövüştürenler drona yakalandı

Haberler

Nevşehir'de, köpek dövüşü yaptığı belirlenen 10 şüpheli, dronla izlendiklerini fark ettikten sonra kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma tarafından yakalandı. Dövüş organizatörleri ve diğer hayvan sahipleri hakında idari para cezası uygulandı.

Nevşehir'de arazide köpek dövüştürdükleri sırada dronla izlendiklerini fark edip kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyünde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araziyi dron ile havadan inceleyen ekipler, 10 kişinin köpek dövüştürdüğünü belirledi.

Bir süre sonra dronu fark eden bölgedekiler kaçmaya başladı.

Jandarma ekiplerince yakalanan hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A. ile köpek dövüşünü organize eden A.A. ve S.D. ile 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen köpekler ise Nevşehir İl Özel İdaresi ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Dronla kaydedilen görüntüde, dövüştürülen köpeklerin çevresinde bulunan şüphelilerin izlendiklerini fark ettiklerinde kaçmaya çalıştıkları yer alıyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
