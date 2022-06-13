Köpek besledikleri için ailesinden 3 kişiyi öldüren komşu için 'en ağır' cezayı istedi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada komşu Su Ali İhsan Kılıç (62) tarafından eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi öldürülen Rıdvan Güçlü (38), "Anneme, babama ve eşime ateş ettikten sonra belki mermisi bittiği için belki de silahı tutukluk yaptığı için olay sırasında 2 çocuğumu evin kapısında tutmaya çalışan baldızımı 'Bekle, seni de çocukları da öldüreceğim' diyerek, tehdit etmiş. 3 ölüm olmasına rağmen, Allah'ıma şükrediyorum. Çocuklarıma bir şey olmadı. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek (61) 5 gün önce kavga etti. Bu kavganın ardından Ali İhsan Kılıç'a ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili yine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Ağır yaralanan Köşek çifti ile kızı Funda Güçlü, çağırılan ambulanslarla, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Ali İhsan Kılıç, suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin öldürüldüğü olay ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Ali İhsan Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.