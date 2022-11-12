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Kendisini ısıran köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı

Güncel Haberler

Eskişehir'de ısırıldığını iddia eden bir kişinin köpeğe tekme atması vatandaşları kızdırdı. Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı. Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı.

Kendisini ısıran köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı

ISIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kendisini ısıran köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı İnönü 3. Sayfa Güncel Haberler

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