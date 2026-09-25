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Kopan parmağı buz dolu poşetle hastaneye götürüldü

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Kopan parmağı buz dolu poşetle hastaneye götürüldü
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir içecek fabrikasında, elini makineye kaptıran Mehmet K.’nin (24) sağ işaret parmağı koptu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir içecek fabrikasında, elini makineye kaptıran Mehmet K.'nin (24) sağ işaret parmağı koptu. Yaralı işçi, buz dolu poşetteki kopan parmağı ile hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Mehmet K. (24), çalıştığı sırada elini makineye kaptırdı. Kazada Mehmet K.'nin sağ işaret parmağı koptu. İş arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Mehmet K. otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kopan parmağı içi buz dolu poşete konuldu. Mehmet K., buradaki ilk müdahalesinin ardından kopan parmağının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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