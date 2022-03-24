KOP'tan Kırşehir'e 61 milyon lira ödenek sağlandı - Haberler

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KOP'tan Kırşehir'e 61 milyon lira ödenek sağlandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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KOP'tan Kırşehir'e 61 milyon lira ödenek sağlandı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince 2016-2021 yılları arasında Kırşehir'den hazırlanan 117 projeye 61 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince 2016-2021 yılları arasında Kırşehir'den hazırlanan 117 projeye 61 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin Kırşehir'de yürüttüğü çalışmalar Vali Akın başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akın, Kırşehir'in 2016 yılında KOP bölgesine dahil edildiğini anımsattı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin, bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla başta sulama ve tarım olmak üzere çeşitli sektörlerde destek verdiğini vurgulayan Akın, bölgenin gelişim potansiyeline, imkanlarına ve sorunlarına yönelik araştırma, planlama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Vali Akın, Kırşehir'de 2016-2021 yılları arasında KOP İdaresi Başkanlığınca 117 projeye 61 milyon lira ödenek tahsis edildiğini aktardı.

Yoğun olarak tarımsal üretimin yapıldığı kentte sulama projelerine önem verdiklerine değinen Akın, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı tarımsal üretim her geçen gün daha da değer kazanmakta. Üretimiyle kendi kendine yetebilen, ürün çeşitliliğine sahip ülkemizde verimi arttırmak amacıyla arazilerin sulu tarıma açılması için ilgili kurumlarımızca projeler hazırlamaktayız. Bölgemiz ve ilimizde yoğun olarak yaşanan kuraklık göz önüne alınarak ödeneklerin 36 milyon 664 bin lirası küçük ölçekli sulama projelerine harcanmıştır."

Toplantıda, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kırşehir'de yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Konya Ovası Projesi, İbrahim Akın, Kırşehir, Tarım, Güncel, Haberler

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