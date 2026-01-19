Haberler

Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı

Erzurum-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Bayburt kara yolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, yoğun kar yağışı ve bir TIR'ın kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçlar Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

ERZURUM- Bayburt kara yolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi trafik kazası ve yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon yönüne gidecek olan araçlar Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

Doğu'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve kayan bir TIR sebebiyle Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon tarafına gidecek olan sürücüleri Erzurum'un Aşkale ilçesinde bekletiyor. Kop Dağı'nın kapanması sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Iğdır'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktığını söyleyen bir TIR sürücüsü, "Aşkale'de yolda kaldık. Polis memurları bizi bırakmıyor. Bekliyoruz" derken başka bir sürücü hem kar yağışı, hem de trafik kazası sebebiyle yolun kapalı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış