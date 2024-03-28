Konya Yunak'ta Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Kaymakam Özgür Pelvan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda muhtar ve muhtar adaylarıyla "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.

Önümüzdeki pazar gün yapılacak olan yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında karşılaşılabilecek problem ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

İlçe genelindeki 42 mahallede seçime girecek 114 muhtar adayının da katıldığı Yunak Öğretmen Evi'ndeki toplantıda, seçim mevzuatı, mevzuata aykırı davrananlara uygulanacak cezai işlemler, seçim günü adayların dikkat etmesi gereken konular anlatıldı.

Vatandaşların hür iradelerinin sandığa en iyi şekilde yansıması için gereken tüm tedbirleri alacaklarını ifade eden Kaymakam Pelvan, muhtar adaylarından da seçim mevzuatına uygun hareket etmelerini istedi.

Yerel seçimlerin ilçe ve Anadolu insanına yakışır bir şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Pelvan, "Benim telefonum 24 saat açık, sorunu olan, sıkıntısı olan kim olursa olsun istediği zaman beni arayabilir. Elimizden geldiğince tüm muhtar ve muhtar adaylarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağım." dedi.

Toplantı, muhtar adaylarının sorularının cevaplanması ve görevde bulunan başarılı muhtarlara belge verilmesiyle son buldu.

Katılımcılara toplantı sonunda iftar yemeği ikram edildi.