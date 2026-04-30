Konya Valisi Akın'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, toplumların gelişmesinde, kalkınmasında ve geleceğe güvenle ilerlemesinde en temel unsurun emek olduğunu vurguladı.

Alın teriyle üreten, çalışan ve değer ortaya koyan her vatandaşın ülkenin büyümesine, refahın artmasına ve toplumsal huzurun güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emeğin kıymetinin hatırlandığı, dayanışma ruhunun pekiştirildiği ve çalışma hayatındaki hak ve sorumlulukların ortak bir bilinçle değerlendirildiği anlamlı bir gündür. Üretimin her aşamasında yer alan işçilerimiz, çiftçilerimiz, memurlarımız, esnafımız ve tüm emekçilerimiz; fedakarlıkları ve gayretleriyle güçlü Türkiye'nin temelini oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, başta şehrimizin kıymetli emekçileri olmak üzere tüm çalışanlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu yarınlar diliyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."