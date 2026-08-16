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Vali Akın'dan Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı'ya ziyaret

Vali Akın'dan Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı'ya ziyaret
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Konya Valisi İbrahim Akın, Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Akın, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozkır'daki Dipsiz Göl'de incelemelerde bulunduktan sonra, Yalıhüyük Kaymakam Vekili Çağrı Karaköse'yi ziyaret ederek ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ve projeler ile vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Ahırlı Kaymakam Vekili Hasan Can Tufan'ı ziyaret eden Vali Akın, buradaki yatırımları hakkında da bilgi aldıktan sonra Ahırlı İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Akın, ilçe ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA
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