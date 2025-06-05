Konya Valiliği Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Konya Valiliği Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenledi
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Konya Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla Taş Bina'da protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla bayramlaşma programı düzenledi. Vali İbrahim Akın ve diğer yetkililerin bulunduğu etkinlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Konya Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Konya Valiliği tarafından, Taş Bina'da düzenlenen programda protokol üyeleri ve davetliler bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayramlaşma programına, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, merkez ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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