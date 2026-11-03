Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir'de yaşayan 35 yaşındaki Oğuz Atalay, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

Seydişehir'de ikamet eden 35 yaşındaki Oğuz Atalay, gögüs ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Konya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 kişi yaralandı

Gece yarısı can pazarı! Onlarca yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor

Görüntüdeki kadın dehşeti anlattı! Tokat attıktan sonra bakın ne demiş
Meriç Nehri’nde göçmen ailenin botu alabora oldu: 2 çocuk kayıp

Facia sabah saatlerinde yaşandı! Çocuklardan haber alınamıyor
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

Trump'tan halk sandık başındayken İsrail mesajı: Askıya aldık
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den