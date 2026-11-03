Konya Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Konya Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'de yaşayan 35 yaşındaki Oğuz Atalay, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi
Seydişehir'de ikamet eden 35 yaşındaki Oğuz Atalay, gögüs ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kalp krizi rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA