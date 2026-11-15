Konya Selçuklu'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü, 3 zanlı gözaltına alındı

Konya Selçuklu'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü, 3 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde Fatih Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç sırtından yaralandı. Kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayan genç öldü, polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda Güven, sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güven, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA