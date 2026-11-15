Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Selçuklu'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü, 3 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Fatih Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç sırtından yaralandı. Kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayan genç öldü, polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönen olayda Güven, sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güven, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı

Dev bankanın hamlesi yüzleri güldürmedi! Bir ayda ikinci kez değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!13

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti

Artık biri bu rezilliğe dur desin!
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi11

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi