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Konya Protokolü Larende Kapısı Kazısını İnceledi

Konya Protokolü Larende Kapısı Kazısını İnceledi
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Konya protokolü, Larende Kapısı ve tarihi sur duvarlarının ortaya çıkarılması için devam eden kazı çalışmalarını yerinde denetledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, tarihi kimliğin korunarak geleceğe aktarılacağını vurguladı.

Konya protokolü, Larende Kapısı ve tarihi sur duvarlarının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem Göka, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in, Larende Kapısı ve surlar bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde incelediği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi kimliğinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması adına Larende Kapısı ve sur duvarları bölgesinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin geçmişine ait her bir izi büyük bir hassasiyetle korumayı ve ortaya çıkarmayı görev olarak görüyoruz. Larende Kapısı ve sur duvarlarıyla ilgili yürüttüğümüz kazı çalışmaları da Konya'nın tarihi hafızasına ışık tutacak çok kıymetli bir çalışma. Konya'nın sahip olduğu tarihi zenginliği en doğru şekilde yarınlara taşınması noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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