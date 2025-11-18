Konya'nın Yunak ilçesinde yangın paniği

Konya'nın Yunak ilçesinde evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karataş Mahallesi Uzun Caddesi'ndeki evin müştemilatında ve deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.