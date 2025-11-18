Haberler

Konya'nın Yunak ilçesinde yangın paniği

Güncelleme:
Konya'nın Yunak ilçesinde Karataş Mahallesi'ndeki bir evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'nın Yunak ilçesinde evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karataş Mahallesi Uzun Caddesi'ndeki evin müştemilatında ve deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
