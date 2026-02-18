Konya'da ramazan dolayısıyla tarihi mekan ve caddelerde ışıklandırma yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kent merkezinde bulunan tarihi mekanlar ile işlek caddelerde ışıklandırma çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin tarihi ve manevi kimliğine uygun şekilde, Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesi, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten, Zafer Meydanı ve Kazım Karabekir Caddesi ile Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın içi özel ışıklarla donatıldı.

Ay, yıldız, hilal ve kandil gibi ramazanın birlik, paylaşma ve huzur iklimini yansıtan süslemeler, şehir merkezini özellikle akşam saatlerinde ışıl ışıl görünüme kavuşturacak.

Özellikle Mevlana Meydanı ve çevresinde yapılan aydınlatmalar, Konyalılar başta olmak üzere kente gelenlere ramazanın manevi coşkusunu yaşatacak.