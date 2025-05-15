Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok
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Ankara Valiliği, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz durum ihbarı almadığını açıkladı. Ekipler saha tarama ve incelemelerine başladı.

Ankara Valiliği, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 15.46'da Konya Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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