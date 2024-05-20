Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıktı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Karahisarlı Mahallesi'nde Halil A'ya ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.