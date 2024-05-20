Üye Girişi
Haberler

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Karahisarlı Mahallesi'nde Halil A'ya ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kadınhanı İtfaiye Konya Olay Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title