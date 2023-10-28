Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Aşıklar Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç, kontrolden çıkan otomobil ile park halindeki kamyonun arasında kaldı. Sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Aşıklar Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç, kontrolden çıkan C.K. idaresindeki 42 DFY 24 plakalı otomobil ile park halindeki 03 SA 419 kamyonun arasında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıç'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıç'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü C.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel