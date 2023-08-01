Konya'nın Ereğli ilçesinde 39 kişi yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 39 kişi polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 39 kişi cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 39 kişi polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, mala zarar verme, yağma, ruhsatsız ateşli silahları satın alma veya taşıma, basit yaralama, hakaret, kasten öldürme, silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, resmi belgede sahtecilik, askeri kanuna muhalefet, kişilerin huzur ve sükununu bozma, Cumhurbaşkanına hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, parada sahtecilik suçlarından aranmaları bulunan toplam 39 şahıs yakalandı.

??????????????Yakalanan 39 kişi cezaevine gönderildi.