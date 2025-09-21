Konya'nın Akşehir İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Konya'nın Akşehir ilçesinde bermende mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi while söndürme çalışmaları sürüyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel