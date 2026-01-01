Haberler

Konya'nın 18 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Konya'nın 18 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

Konya'nın 18 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kulu, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
