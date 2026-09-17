Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

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Konya merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı tutuklandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağladığı belirlenen 22 şüpheli tespit edildi.

Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 22 zanlı gözaltına alındı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Seydişehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA