Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

KONYA (DHA) - KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması yönelik soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 9'u, gözaltına alınırken, 3'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.